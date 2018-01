Família é morta em chacina na Baixada Fluminense Quatro pessoas de uma mesma família foram assassinadas hoje em uma casa no bairro Caiçara, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. As vítimas da chacina - entre as quais um homem de 74 anos e um adolescente de 14 - foram mortas a facadas nos dois quartos da casa. Benedito Beneveduto da Silva, de 74 anos, e sua esposa, Regina Ramos Araújo, de 48, foram encontrados mortos no chão de um dos quartos. No outro cômodo, estavam Célia Fernandes da Silva, 63, ex-mulher de Beneveduto, e Leandro Fernandes da Silva, de 14, um dos filhos dele com Célia. Três outras crianças que estavam na residência foram liberadas pelos criminosos. "Todos foram degolados. Eles foram amordaçados com fita crepe e tiveram as mãos amarradas. Um crime de extrema crueldade", disse a inspetora Ada Angela, da 58ª Delegacia Policial (Posse). Ela disse que a família não era envolvida com o tráfico de drogas. "Não há morro nem boca-de-fumo por perto. Estamos investigando se foi caso de vingança, se houve briga anteriormente", disse. Na delegacia, apenas B.F.S, de 10 anos, também filha do primeiro casamento de Beneveduto, prestou depoimento. A menina chorava bastante e falou pouco. "Ela está muito nervosa e só consegue falar comigo". A neta de Benedito, que tem apenas 1 ano, e a filha de criação, de 2 anos, que também estavam na casa, nada sofreram.