Família espera há 40 dias corpo de modelo morta na China

FORTALEZA - A família da modelo brasileira Camila Bezerra Veras, que morreu na China há 40 dias, ainda espera a liberação do corpo para sepultamento, em Fortaleza. Camila caiu da janela do banheiro de um apartamento do 13º andar do condomínio onde morava havia seis meses, em Cantão, segundo investigação chinesa.

"Até agora o corpo não chegou ao Brasil por causa da grande burocracia chinesa", lamenta a mãe da modelo, Goreth Bezerra. "As autoridades de lá estão exigindo um monte de documentos, que estou tentando tirar no Fórum de Fortaleza. Até alvará para receber o corpo eles exigiram e estou correndo atrás para quem sabe receber o corpo da minha filha depois do carnaval", disse Goreth nesta sexta-feira.

A previsão inicial era que o corpo chegasse a Fortaleza um dia depois da morte. O governo do Ceará já encaminhou US$ 15 mil (cerca de R$ 30 mil) para o pagamento do traslado. As autoridades chinesas primeiro ofereceram a cremação do corpo e o envio das cinzas para Fortaleza, mas a família não aceitou, preferindo manter a tradição de sepultar o corpo.

"Estou em contato direto com a diplomacia brasileira na China para enviar esta documentação e finalmente o corpo da minha filha chegar a Fortaleza para realizarmos o sepultamento", destacou Goreth. A última informação que a mãe de Camila Bezerra recebeu foi que o corpo deixou a cidade de Cantão nesta semana, mas ela não soube precisar onde estaria o corpo neste momento.

A modelo estava na China trabalhando para uma agência de modelos de São Paulo. Ela foi encontrada morta na manhã de 1º de janeiro deste ano. O corpo foi achado por companheiras de quarto de Camila, no térreo do condomínio.