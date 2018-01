Família inteira morre em acidente na BR-116 em Papanduva (SC)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um casal e os dois filhos morreram, às 2h15 desta madrugada de terça-feira, 24, após o veículo em que estavam, uma Chevrolet S-10 branco, de Major Vieira (SC), atingir de frente um caminhão Volkswagen modelo 24250, de Cornélio Procópio (PR), carregado com frutas, no quilômetro 48 da BR-116, em Papanduva (SC), no norte catarinense, a 360 quilômetros de Florianópolis.

As vítimas foram identificadas como Valmir Frederico, 47 anos, Nara Raquel Nuck Frederico, 42, Luiz Miguel Frederico, 21, e Gabriela Frederico, 9 anos. O caminhoneiro, segundo a Polícia Rodoviária, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital da região. No momento da colisão, não chovia naquele trecho da rodovia e ainda não se sabe qual foi a causa do acidente. Os corpos foram encaminhados para o IML de Mafra.