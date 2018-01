Família Naya quer desistir de herança; vítimas duvidam Os seis irmãos do ex-deputado Sérgio Naya cogitam abrir mão da herança a que têm direito para apressar o pagamento de indenizações às vítimas do Palace 2. "Eles estão dispostos a honrar os compromissos do irmão", disse o advogado de Naya, Wilson Miranda. As declarações foram recebidas com desconfiança pelas vítimas. Para a presidente da associação de ex-moradores, Rauliete Barbosa Guedes, a ação pode ser uma manobra para esconder os bens de Naya. "Há terrenos, imóveis e outros bens nas mãos de laranjas, que poderiam ser divididos informalmente entre eles, se não tiver um inventário."