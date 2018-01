Família vela bebê atropelada em Copacabana

A bebê Maria Louize Araújo de Azevedo, de 8 meses, que morreu atropelada por um carro que invadiu o calçadão de Copacabana (zona sul do Rio) na noite de quinta-feira, 18, está sendo velada no cemitério São João Batista, em Botafogo (também na zona sul). O enterro será às 16h.

O clima é de muita comoção na capela 3, onde ocorre o velório. Os pais chegaram por volta das 10h. Às 15h, a mãe da bebê, Niedja da Silva Araújo, de 23 anos, chorava e perguntava pela filha, debruçada ao lado do pequeno caixão. Integrantes da igreja Assembléia de Deus, à qual a família da bebê pertence, oravam.

A prefeitura do Rio enviou uma coroa de flores em homenagem à vítima e pagou o sepultamento. A igreja bancou a preparação do corpo colocou um advogado à disposição do casal.

O pai da menina, Darlan Rocha, de 27 anos, é motorista de transporte escolar e Uber, enquanto a mulher dele é copeira e está desempregada desde o início da gravidez - ela foi demitida ao anunciar aos empregadores que estava grávida.

"É uma tragédia muito grande. O motorista não poderia estar dirigindo, e a Niedja teve o azar de estar no lugar errado na hora errada", afirmou a faxineira Elaine Pereira, de 38 anos, vizinha da família de Maria Louize na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.

O atropelador, Antonio Almeida Abaquim, de 41 anos, sofre de epilepsia e alegou ter tido uma crise que causou o acidente. Dirigindo um carro Hyundai HB20, ele invadiu a ciclovia e o calçadão e só parou sobre a areia, na Avenida Atlântica, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. Dezoito pessoas se feriram, das quais pelo menos oito continuam internadas. Maria Louize foi a única que morreu.