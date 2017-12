Familiares de detentos fazem manifestação em Brasília

Cerca de 1,2 mil familiares de detentos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso vão se reunir nesta quarta-feira, 28, em Brasília para uma manifestação pelo cumprimento da Lei de Execução Penal, da ressocialização e da liberdade de imprensa no Sistema Carcerário. A caminhada, que está sendo organizada pela Associação Filantrópica Rolando Carbognin, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, sairá da Catedral por volta das 9 horas e irá até a Câmara dos Deputados. A Associação, fundada em 2006, não tem fins lucrativos e visa a amparar as famílias de reeducandos, em situação de risco pessoal e social, de Presidente Prudente e Região Oeste do Estado de São Paulo, através de projetos de apoio sócio educativo e profissionalizante com atendimento personalizado para pequenos grupos.