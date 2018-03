Familiares de vítima do acidente da Gol ganham indenização

A Gol vai ter que pagar indenização de 15 salários mínimos a familiares de uma vítima do acidente com o voo 1907. A decisão, tomada pela 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi tomada na quarta-feira, 1º, e prevê R$ 7 mil à família de um empresário que morreu no acidente com o Boeing da empresa, que colidiu com um jato Legacy em 29 de setembro de 2006, matando os 154 ocupantes do avião.

O advogado Leonardo Amarante, que representa 55 famílias no caso, explica que a defesa pedia indenização de 35 salários mínimos. Para ele, a decisão "não é a ideal, não repõe as perdas, mas é um alento" à mulher que perdeu o marido. O casal tem dois filhos.

A intenção da defesa não é recorrer da decisão, de acordo com Amarante. O advogado explica que uma revisão dos valores pode ser feita, já que a vítima tinha ganhos variáveis. Pelo menos 45 famílias representadas por ele já conseguiram acordos com a empresa ou antecipação de indenização.