Familiares visitarão prédio da TAM, demolição continua sem data Familiares das vítimas do vôo 3054 da TAM visitarão nesta sexta-feira os escombros do prédio da TAM Express, onde o Airbus da empresa se chocou há 17 dias, deixando 199 mortos. Um número pequeno de parentes deve comparecer ao local do acidente, a convite do coordenador da Defesa Civil, Jair Paca de Lima, já que muitos consideram a experiência difícil. A Defesa Civil pretende mostrar aos familiares que não há mais possibilidade de encontrar material genético nos escombros, o que liberaria o prédio para demolição. A destruição do edifício onde funcionava a unidade de cargas da TAM chegou a ser anunciada no final de semana passado, mas ainda faltavam documentos. Agora é preciso a liberação formal do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica, para a demolição. Técnicos do Cenipa ainda buscavam nos escombros partes da aeronave, que podem contribuir para a investigação do acidente. Segundo um assessor do Cenipa, a previsão era que esse trabalho de rescaldo terminasse ao longo desta semana. Depois disso, a Defesa Civil precisa de 24 horas para isolar a área e avisar a população da região. Os vôos no aeroporto de Congonhas serão interrompidos uma hora antes, assim como todo o trânsito da avenida Washington Luís. A avenida está parcialmente interditada desde o acidente, em 17 de julho, quando o Airbus da TAM que vinha de Porto Alegre não conseguiu pousar na pista do aeroporto de Congonhas, fez um vôo rasante sobre a via de alto tráfego e acabou colidindo contra o prédio da TAM Express e um posto de gasolina. O subprefeito de Santo Amaro, Geraldo Mantovani, estava otimista com a liberação do prédio ainda nesta sexta-feira. "Se vier hoje (a liberação do Cenipa), dá pra ser (a demolição) no final de semana, mas não temos nada fechado", disse à Reuters. A TAM informou na quinta-feira que decidiu "doar a área outrora utilizada pela TAM Express para a Prefeitura de São Paulo com o intuito de abrigar um Memorial". O prefeito Gilberto Kassab (DEM) tem dito que pretende construir no local um memorial às vítimas, como uma praça.