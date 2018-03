Famílias chegam ao IML do Rio para reconhecer corpos RIO - Os corpos de nove vítimas do ataque à Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, e do atirador já estão no Instituto Médico-Legal (IML) da capital fluminense. Mais dois corpos devem chegar nas próximas horas. As informações são do diretor de polícia técnica científica do Estado, Sérgio da Costa Henrique. As famílias de algumas das vítimas já chegaram ao local para fazer o reconhecimento dos corpos. A expectativa é de que todos sejam liberados até o fim do dia.