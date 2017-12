Famílias de SC desalojadas por temporal receberão ajuda

As famílias de Campos Novos, em Santa Catarina, que ficaram desalojadas após um temporal de grandes proporções no último domingo, receberão telhas e materiais para a reconstrução de suas casas. A Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania do Estado, por meio do Departamento Estadual de Defesa Civil, liberou ontem os recursos financeiros necessários. Segundo relatório da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, 108 famílias ficaram desalojadas e 27 desabrigadas; 46 pessoas ficaram feridas, sendo 11 com gravidade; 46 casas foram danificadas e dez completamente destruídas; 15 galpões foram danificados e sete destruídos; três estabelecimentos comunitários sofreram danos e um desabou. Além disso, três prédios públicos também foram parcialmente danificados.