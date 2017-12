Famílias de vítimas da TAM têm vitória nos Estados Unidos As famílias das vítimas do acidente da TAM que ainda lutam para receber indenização da empresa americana Northrop Grumman, fabricante do freio reverso do Fokker 100 que caiu em 1996 na zona sul de São Paulo, conseguiram uma vitória na Justiça americana. Na sexta-feira, 2, o juiz Thierry Colaw, da Califórnia, determinou que a empresa pague dois terços do último rendimento das vítimas multiplicados pela quantidade de meses até que cada uma completasse 65 anos. "O valor já foi determinado há muito tempo, mas a empresa não pagou nada até agora. Nem o valor determinado pela Justiça brasileira", disse o advogado Renato Guimarães Júnior. Ele afirmou que todas as dívidas de caráter alimentício são totalmente executáveis de imediato. Já os advogados da Northrop Grumman discordam. Na segunda-feira, 5, a defensora da empresa nos Estados Unidos, Kristiny Floyd, informou que a decisão de Colaw foi em primeira instância e a Northrop deve recorrer em segunda instância.