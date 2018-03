Famílias prejudicadas por desabamento terão apoio, diz Serra O governador São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou nesta sexta-feira que o governo do Estado dará todo apoio às famílias que tiveram suas casas prejudicadas pelo desabamento nas obras da Estação Pinheiros da Linha 4 Amarela do Metrô e a possíveis vítimas do incidente, ocorrido nesta tarde próximo à Marginal Pinheiros. Serra afirmou ainda que o prazo para as obras serem entregues (1º semestre de 2009) pode ser mantido se houver recuperação. O governador visitou durante a noite o local do desabamento e chegou a ir até a beira do buraco, se dizendo impressionado com o tamanho. Afirmou, no entanto, que é "recuperável". Serra informou que nesta sexta-feira as paredes do buraco começarão a ser cimentadas para dar sustentação à obra. Com isso, ele disse que é possível recuperar o guindaste, parte importante do projeto da obra e que estava pendente à beira do local que desabou.