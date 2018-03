Famílias são alvo de alarme falso sobre sobreviventes em hotel

As famílias dos passageiros do Voo AF 447 da Air France que estão hospedadas em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram alvo de uma brincadeira de mau gosto sobre sobreviventes na última terça-feira, apesar do rígido esquema de segurança. Segundo o advogado Marco Túlio Moreno Marques, "um homem aos berros, na sala (de convenções do hotel), disse que uma fragata teria recolhido vários sobreviventes, próximo ao local onde foram encontrados os destroços. Muitas pessoas comemoraram mas em seguida a informação foi desmentida.

Moreno é filho do ex-juiz federal José Gregório, de 72 anos, e de Maria Thereza Moreno Marques, de 69 anos, que estavam no voo da companhia francesa, a caminho de Paris. Ainda não identificamos a pessoa e nem os motivos que a levaram a divulgar isso. No entanto é algo muito triste, pois até agora mais de 48 horas depois do acidente, algumas famílias ainda têm esperança de que sejam encontrados sobreviventes", lamentou o advogado.

