Famílias são retiradas de área de risco na zona sul Cerca de 60 famílias foram retiradas na manhã desta sexta-feira, 5, da Favela Três Marias, no Jardim Turquesa, região de M´Boi Mirim, zona sul da capital, considerada área de risco pela prefeitura. A retirada fez parte da ação iniciada na semana passada pela Secretaria de Habitação, para a retirada de cerca de 300 famílias do local. Cada família recebeu um auxílio da Prefeitura no valor de R$ 5 mil, para retornarem às suas cidades ou encontrarem novo local para morar. Segundo a subprefeitura, não houve incidentes durante a retirada das famílias.