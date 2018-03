Famílias vão se encontrar com Jobim no RS O ministro da Defesa, Nelson Jobim, terá amanhã no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, uma reunião com parentes das vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM, que explodiu no Aeroporto de Congonhas em 17 de julho. Também participará da reunião a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB). O encontro servirá para que parentes peçam a ajuda do governo na negociação das indenizações.Eles querem outra reunião em São Paulo. "Já marcamos uma reunião nesta quinta-feira com todos os familiares. Queremos a presença do prefeito (Gilberto Kassab), do governador (José Serra), do ministro da Defesa e do Ministério Público", disse Luiz Moisés, de 36 anos, que perdeu a mulher Nádia no acidente.