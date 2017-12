Fan Fest é suspensa em Belo Horizonte por causa de acidente

O prefeito Marcio Lacerda (PSB) decretou luto oficial de três dias em Belo Horizonte por causa da queda de um viaduto que deixou dois mortos e 19 feridos. A realização da Fan Fest da Copa do Mundo de 2014 foi suspensa até a próxima semana. Na capital mineira, o palco do evento é o Expominas, no bairro Gameleira, preparado para 21 mil pessoas.

Outros eventos extraoficiais de exibição dos jogos da Copa do Mundo - como o Savassi Cultural, Conexão BH e Casa da Copa - também deixarão de ser realizados por causa do luto oficial.

No início da noite desta quinta-feira, 3, Marcio Lacerda esteve no local do acidente e afirmou que "acidentes infelizmente acontecem". "Nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Ontem estava comentando em uma reunião que nesses cinco anos de trabalhos na cidade não tivemos nenhum acidente grave", disse.