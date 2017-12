Fantasias de policiais são as mais procuradas no carnaval do Rio

RIO - Embaladas pelo sucesso da pacificação de favelas e do filme Tropa de Elite 2, as fantasias de policiais tornaram-se as mais procuradas deste carnaval nas lojas do mercado popular da Saara, no centro do Rio de Janeiro. Com preços que variam de R$ 49,90 e R$ 127,90, as roupas têm sido compradas tanto por adultos quanto para crianças. "Acho que a pacificação e o filme mudaram a maneira de a gente ver o policial. Espero que o governo ajude as pessoas a terem uma visão positiva da polícia, fazendo uma limpa nos maus policiais", disse a dona de casa Adriana Oliveira, de 38 anos, que já comprou fantasia de "tropa de elite" para o filho mais velho.

Nas Casas Turuna, referência em venda de fantasias na Saara, já se esgotaram os modelos masculinos alusivos ao filme. Mas a loja comprou outras fantasias inspiradas na segurança pública - militar, policial civil e até mesmo de agente da DEA, órgão de repressão às drogas do governo americano. "Essas grandes operações da polícia têm inspirado o pessoal. Pelo menos as mulheres dizem que vão aproveitar a fantasia para prender seus homens", brincou o vendedor Rodrigo Erculano Soares, de 30 anos, há 14 na Turuna.

O bombeiro militar Aníbal Ribeiro, de 38 anos, procurava hoje uma fantasia de oficial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para o sobrinho de 3 anos. "Eu preferia que ele saísse de bombeiro, mas o pai é policial. Fazer o quê?". Ele encontrou um modelo para menino na loja Super Festa 153, por R$ 99, mas só tinha tamanho grande.

A tradicional loja Silhoueta Infantil, com oito lojas na cidade, vende com exclusividade o modelo UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). A roupa imita um colete à prova de balas, tem como acessório cartucheira e boina e trás a inscrição "força pacificadora". "As fantasias masculinas esgotaram. Só temos as que ficaram reservadas. A disputa é tanta que duas mães brigaram na loja pelo tamanho G", contou Adriana Lima, gerente da loja da Tijuca, na zona norte.

A menina Vitória, de 5 anos, chegou a experimentar uma das poucas fantasias femininas que ainda há no estoque. Mas na última hora escolheu a tradicional baianinha, para alívio da mãe, "É mais fresca e mais em conta. Mas não me importaria que ela saísse de policial. A gente que mora em comunidade pacificada sabe o quanto nossa vida melhorou", afirmou a despachante Elizabeth Oliveira, de 41 anos, moradora do Borel.

Ronaldinho Gaúcho. Mesmo sem acordo para uso de sua imagem com fábricas de máscara, o rosto do atacante Ronaldinho Gaúcho já está na Saara. Cada máscara do jogador sai a R$ 3,99 na loja de Roberto Sales. "Peguei 25 máscaras com um colega lojista no sábado e vendi tudo em três dias. Só sobraram três", comemorou o vendedor, que anuncia o adereço como "a máscara do R-10".