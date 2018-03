Fashion Rio: romantismo e looks de guerra

A temporada de desfiles do Fashion Rio começou ontem à tarde com a grife Maria Bonita Extra, que apresentou uma coleção levemente inspirada no filme O Mágico de Oz. As referências foram bem singelas a alguns dos personagens desse clássico. Laços em metal, que ora ornamentavam cabelos, ora enfeitavam colares, lembravam o Homem de Lata, enquanto os corações, laçarotes e estampas - criadas por Ana Laet Comunicação e Taciana Figueiredo -, a Dorothy. A estilista Ana Magalhães mostrou uma coleção com comprimentos curtos, vestidos com cintura marcada, saias amplas e também retas. As modelos desfilaram transparências sobrepostas com vestidos justos. O conjunto ganhou volume com falsas anquinhas. Para realçar uma certa sensualidade ingênua, calções sob saias em organza colorida. A coleção, nas cores do arco-íris, teve como ponto alto delicados blazers. Entre as beldades da passarela, a russa Anastasija Kondrateva, que brilhou num vestido dourado. A Cavendish, a segunda grife do dia, levou para a passarela um verão do tipo férias na Bretanha, com roupas leves e acessórios de palha, como chapéu e bolsa pequena. A estilista Carla Cavendish apostou em calças amplas e saias evasês, tudo bem confortável, em tecidos como linho, palha de seda, algodão, renda e organza. Mas também romântico, com babados, pregas e laços. Já o pernambucano Melk Z-Da fez uma coleção baseada em coletes à prova de balas, mas desconstruídos e suavizados. Eles se transformaram em vestidos de festa com tecidos como organza, cetim e tafetá. As tarjas de amarração da peça se sobrepõem e viram decotes e fendas. Em alguns modelos, como saia e vestidos, o tecido ganha dobraduras, que lembram munição. Calças têm cartucheiras na frente. Melk Z-Da diz que está "na defensiva".