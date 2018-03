Fashion Rio: sofisticação e muita sensualidade

Os desfiles da Fashion Rio ontem começaram com cores neutras, principalmente o branco e suas variações, caso do cru e do areia, que deram deram sofisticação às três primeiras coleções - Acquastudio, Mara Mac e Têca. A elegância e suavidade deram lugar a um clima de sensualidade na passarela de Graça Otoni, que apostou nos tons de vermelho, ora com decotes provocativos, deixando seios à mostra, ora com fendas nas costas. Principal atração da noite, a aparição de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, Maya e Raj, de Caminho das Índias, ficou para o fim com a TNG. Para esse desfile, não faltou tietagem. Aos gritinhos de "uhu" da plateia, os dois fizeram três entradas. No fim, Juliana surgiu de sarouel estampado e de maiô e saída de praia, mas muito recatada puxava o tecido para esconder as pernas. "Eu não sou modelo, né, gente?", disse ela, que assume não ter feito nenhuma dieta especial para o desfile. O dia começou, no entanto, com a moda festa da grife paulistana Acquastudio, da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, que mostrou coleção bem conceitual, com formas arredondadas e de espiral, cheias de recortes e movimento. Os vestidos, bem justos, ganharam volume com armações, barbatanas e crinol para enrijecer o tecido. Foi o tipo de desfile que, apesar de seduzir, leva o público a pensar se as roupas foram feitas para de fato serem usadas. "Na passarela, é possível ousar mais. Para a loja vamos tirar o volume, as barbatanas", explicou Esther Bauman, que para a loja tirou volume e barbatanas. A Mara Mac destacou-se pelas transparências nos vestidos e nas blusas, confeccionadas com tecidos leves, mas numa proposta informal. Abusou da camisaria branca em várias versões, pespontos não finalizados e recortes. Para enfatizar a liberdade das roupas, investiu em macacões e macaquinhos soltos e vestidos larguinhos. A estilista Helô Rocha, da Têca, também fez uma coleção elegante, inspirada em francesas como Jane Birkin e Brigitte Bardot. Vestidos e saias estão bem justos e curtos. As bermudas subiram tanto de comprimento que viraram mini. Para cobrir um pouco o corpo, propõe o blazer namorado, mais comprido. Mara Mac insistiu nas práticas máxi bolsas, mas se rendeu também às carteiras, que apareceram mais timidamente do que nos outros desfiles desta temporada de verão. Bolsas a tiracolo de tamanhos mínimos estarão em alta.