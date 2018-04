Faustão fará retificação sobre caso Maria da Penha

A assessoria de imprensa do programa Domingão do Faustão informou na noite desta quinta-feira que o apresentador Fausto Silva retificará a declaração feita por ele no domingo passado sobre a cearense Maria da Penha Maia Fernandes, de 63 anos, que deu nome à lei que pune a violência contra a mulher. O apresentador disse que Maria da Penha ficou paraplégica "de tanto apanhar" do ex-marido, quando, na realidade, ela teve a seqüela após levar um tiro dele. Segundo a assessoria do programa a correção já estava programada e não há qualquer intenção de Maria da Penha de processar o programa ou o apresentador. O Estadao.com.br noticiou que Maria da Penha processaria o apresentador, informação agora corrigida. "Eles me entrevistaram e nada colocaram e ainda o apresentador com esta declaração destrói toda minha história de luta contra a violência que fizemos ao longo destes 25 anos", afirmou Maria da Penha. "Fiquei chateada com a declaração e espero a retratação aconteça no próximo domingo", disse Maria da Penha. A advogada de Maria da Penha, Dioneide Costa, disse que o comentário de Faustão "afetou concretamente" a honra subjetiva de Maria da Penha. O ex-marido de Maria da Penha, o professor universitário Marco Antônio Herredia Viveiros, recebeu uma sentença de seis anos por duas tentativas de homicídio - a primeira, com um tiro que deixou Maria da Penha paraplégica e a segunda, por meio de choques elétricos. O agressor, preso em 2003, está em liberdade.