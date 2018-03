''''Favela é melhor que a Barra'''', diz professor de Harvard

O fascínio pelas favelas brasileiras nasceu dos relatos - em livros - do Favela-Bairro, projeto lançado pela prefeitura do Rio há 12 anos. Christian Werthmann, professor da pós-graduação em Arquitetura na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e Gareth Doherty, aluno do doutorado, conheceram cinco favelas do Rio na semana passada. Tiraram centenas de fotos, cruzaram com traficantes de drogas armados, conversaram com moradores, arquitetos da prefeitura e percorreram becos e ruelas para ver se os projetos descritos nos livros funcionam. Saíram impressionados com o que pode ser feito. ''''Se você esquecer por um momento que ali tem tráfico de drogas, as favelas são lugares realmente fascinantes. Têm grande potencial como cidade'''', disse Werthmann, depois de passar duas horas no Morro da Formiga, favela da Tijuca, zona norte do Rio. O professor dirige um projeto em Harvard para estudo das favelas da América do Sul e América Central. Dez alunos e dois professores estão percorrendo comunidades onde foi feito algum projeto urbanístico. Em setembro, o grupo se reunirá na universidade para estudar os dados recolhidos nas viagens. Em fevereiro, as favelas serão tema de uma exposição no Departamento de Arquitetura de Harvard. A visita ao Morro da Formiga foi na terça-feira, um dia de sol forte. Werthmann, alemão, e Doherty, irlandês, chegaram ao morro às 14 horas. De manhã, foram conhecer outra favela, a do Morro Azul, no Flamengo, zona sul. Na véspera, já tinham ido ao Morro da Providência, no centro, e na favela Quinta do Caju, zona norte. Munidos de filtro solar e câmera digital, os dois subiram o Formiga na garupa de mototáxis, que cobram R$ 1,50 pelo serviço. Acharam excitante. Era só o início da aventura, que teve como guia a presidente da ONG Novo Horizonte, Nilza Rosa, de 55 anos, nascida e criada na favela da Tijuca. Figura respeitada no lugar, Nilza foi logo avisando: ''''Passa filtro, meu filho, que vocês estão vermelhos que nem camarão.'''' Werthmann e Doherty não falam mais do que ''''obrigado'''' e ''''tchau'''' em português, mas entenderam. Na favela, os dois se espantaram com a estética do puxadinho e elogiaram as soluções para construção de calçadas e caminhos. ''''A favela, como bairro, é muito melhor do que a Barra da Tijuca.'''' Werthmann detestou o bairro de classe média cheio de condomínios auto-suficientes. ''''Tem algo errado num bairro que, sendo daquele jeito, sem conexão dos prédios com a rua, tem tantos problemas sociais. Miami ainda é melhor. Lá os prédios são mais próximos.'''' O que mais impressionou o professor foi o Morro da Providência, no centro, onde a prefeitura quer fazer um museu a céu aberto, contando a história da favela. O museu, idealizado por Maria Lúcia Petersen, da Assessoria Especial de Célula Urbana da prefeitura, inclui uma igreja do século 19, uma capela do início do século 20, uma escadaria feita por escravos e um antigo reservatório. A idéia é atrair agências para levar turistas à favela. ''''Se as pessoas se sentirem seguras lá, o museu vai ser um sucesso'''', acredita Werthmann. A presença de traficantes de drogas em todas as favelas não chegou a incomodar os visitantes, apesar de alguns contratempos. No Morro da Formiga, tiveram de esperar autorização para passar por um grupo armado. ''''Na Providência, me senti um pouco perturbado. Havia uma certa atmosfera de insegurança'''', disse Werthmann. Mas ele não se abalou. ''''O crime é o que há de pior nessas comunidades. Mas percebo que as pessoas não ficam se lamentando. Elas tocam a vida, criam conexões para existirem como cidadãos. Para nós, é fascinante assistir a isso.''''