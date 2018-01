Fazenda de traficante na BA é arrendada para grupo americano

A Fazenda Mariad, localizada em Juazeiro, 508 quilômetros ao norte de Salvador, e sob interdição judicial desde agosto, quando seu proprietário, o narcotraficante colombiano Gustavo Durán Bautista, foi preso, depois de ser flagrado com meia tonelada de cocaína no Uruguai, vai passar a ser administrada pela empresa norte-americana East West Unlimited LLC. A fazenda era usada como fachada em um esquema de envio de drogas para a Europa. A East West venceu uma concorrência com outras duas empresas da área de fruticultura, ambas brasileiras, depois de análises de uma equipe técnica formada por representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) de Juazeiro, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA). Com a decisão, a empresa norte-americana passa a arrendar o espaço por cinco anos, prorrogáveis por mais cinco. Para isso, comprometeu-se a assumir as dívidas trabalhistas e tributárias da fazenda - orçadas em cerca de US$ 4,5 milhões - e a investir pelo menos US$ 1 milhão por ano nas instalações - mais que o dobro do oferecido pelas concorrentes. Para a procuradora regional do Trabalho, Edelamare Melo, que acompanhou o processo, a conclusão da concorrência encerra um período turbulento na fazenda. "A Mariad passou por dois processos de intervenção e chegou a ser invadida por integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra)", lembra. "East West é uma empresa consolidada no mercado mundial, com 35 anos de experiência no ramo da agroindústria." O mais recente evento negativo relacionado à fazenda foi registrado há um mês. O contador Edvaldo Budóia, interventor da Mariad desde dezembro, foi preso por agentes da Polícia Federal, acusado de beneficiar parceiros comerciais ao vender frutas e equipamentos agrícolas da fazenda a preços muito abaixo do mercado.