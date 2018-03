Fechar o Congresso, eu?! Se, como diz ACM Neto, "a imprensa quer fechar o Congresso", cabe às redações começarem a discutir desde já o futuro dos jornais e revistas de informação sem a Câmara dos Deputados e o Senado para cobrir. Hoje em dia, como se sabe, mais de 50% das manchetes de primeira página são apuradas nas casas legislativas de Brasília. A despeito da concorrência direta da crise econômica global e da volta de Ronaldo, o noticiário político - em especial a reportagem investigativa de escândalos federais - tem rendido à imprensa mais visibilidade, credibilidade e prêmios de reconhecimento. Fechar o Congresso seria, pois, o mesmo que comer a galinha dos ovos de ouro dos mais de 500 jornalistas - ô, raça! - credenciados na Câmara e no Senado. Na minha área, então, se não houver Congresso amanhã, acabam depois de amanhã 90% das colunas de humor. Por uma razão muito simples: gente como ACM Neto só tem graça em Brasília. Fora de lá, tem baiano falando bobagens muito mais interessantes que as últimas declarações do deputado. O próprio Caetano Veloso... ATRASO GLOBAL Sempre à frente de seu tempo, o presidente Hugo Chávez expulsou a mostra Corpo Humano da Venezuela um mês antes de ela ser proibida anteontem na França. Logo, logo As Veias Abertas da América Latina estará no topo das listas dos livros mais vendidos em Paris. ORDEM TÁTICA Superstição coisa nenhuma! O Corinthians tem jogado de preto porque emagrece. Força-tarefa Precisa ver se a moralização do Congresso não vai quebrar ainda mais as companhias aéreas. Se for o caso, já tem deputado se oferecendo ao sacrifício de mandar a família de vez em quando para o exterior. Mal comparando A solução do aumento de salários de parlamentares para o problema da farra das passagens, francamente, é como reforçar a mesada da patroa para ela largar o amante. Questão de prioridade Fazendo vista grossa para o currículo assustador de Jacob Zuma, barbada presidencial da África do Sul, a turnê mundial do fim do mundo foi direto para o Sri Lanka. Parece que foi uma chamada de urgência! Solteiríssima Com o toque de recolher imposto aos adolescentes de Ilha Solteira (SP), o município pode, no futuro, fazer jus ao próprio nome. É muito difícil hoje em dia arrumar namorado antes das 22h. Corda no pescoço A revelação do terceiro filho de Fernando Lugo mais ou menos explica a obsessão do presidente do Paraguai pela renegociação do tratado de Itaipu com o Brasil. Em menos de duas semanas, suas despesas com pensão alimentícia cresceram 300%. Tecla SAP Se, como disse Fidel, Obama "interpretou mal" a disposição de Raúl Castro em discutir "todos" os temas propostos pelos EUA, que diabos quer dizer "todos" em espanhol?