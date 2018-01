Fecomercio-SP quer criar Selo Diversidade 40% dos consumidores GLBT são discriminados nos setores de comércio e serviços. Segundo pesquisa da Fecomercio-SP, divulgada ontem, 60% daqueles que se sentem mal atendidos não voltam ao local de compra. Desses, 30% recorrem a órgãos de defesa do consumidor. O órgão quer criar, com a ONG Associação da Parada do Orgulho GLBT (SP), o Selo Diversidade, uma certificação para locais aprovados para atender esse público.