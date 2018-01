Federação Israelita acompanha inquérito sobre suposto caso de antissemitismo

Mesmo com a visita do reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) à sede da Federação Israelita no Rio Grande do Sul (Firs), em Porto Alegre, a direção do núcleo da comunidade judaica diz manter a decisão de acompanhar o inquérito policial ao suposto caso de discriminação contra israelenses na instituição.

O encontro com o reitor Paulo Afonso Burmann e a direção da Firs ocorreu após o Ministério Público Federal e a Polícia Federal abrirem investigação contra a UFSM em função da denúncia do possível caso de antissemitismo na instituição. Segundo a Firs, o reitor teria classificado como “lamentável” o episódio. A UFSM se pronunciaria nesta quinta-feira, 11, sobre a reunião.