Federais registram 97 mortos no feriado Balanço da Polícia Rodoviária Federal registrou no feriado de Tiradentes 1.837 acidentes, 1.214 feridos e 97 mortos nas estradas federais do País. Nas BRs paulistas, foram 161 acidentes - 5 mortos e 72 feridos. As rodovias estaduais de SP registraram 28 mortes em 975 acidentes, que causaram ferimentos em 648 pessoas.