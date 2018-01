Feirante passa por cima de viatura policial em SP Dois policiais militares da 3ª Companhia do 19º Batalhão livraram-se de morrer esmagados por volta das 2h30 desta madrugada na Rua Cristiane de Andrade, em frente à Favela do Jardim Elba, região do Sapopemba, na zona Leste da capital paulista. O feirante, José Rodrigues, de 43 anos, perdeu o controle do caminhão de verduras que dirigia e passou por cima da viatura policial, que ficou completamente destruída. O soldado Rodrigues e o cabo Carvalho, que faziam blitz na região, estavam fora do veículo, de prefixo 19314, e assim escaparam da morte. O feirante, que não sofreu ferimentos, foi detido no local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Central para passar por exame de dosagem alcoolica. O caso foi registrado no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.