Feiras, palestras e concursos para estimular o jovem

Há 17 anos, a Feira do Estudante - Expo CIEE oferece dezenas de palestras gratuitas e um ambiente para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior entrarem em contato com especialistas em carreiras, empresas que oferecem programas de estágio e instituições de ensino. No ano passado, a feira atraiu 65 mil visitantes estudantes, 70 expositores participaram da feira e dez mil estudantes foram inscritos para as 80 palestras programadas.

Neste ano, a 17ª Feira do Estudante - Expo CIEE 2014 será realizada nos dias 25, 26 e 27 de abril, no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera. No ano passado, o CIEE também participou de 115 feiras no Brasil todo - sempre com oferta de oportunidades de estágio, aprendizagem e aquisição de maiores conhecimentos -, entre elas o 39º Conarh (Congresso Nacional de Gestão de Pessoas) e a 12ª Reatech - Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade.

Para difundir conhecimento, a instituição aposta também em seminários, palestras e debates de temas relevantes da realidade brasileira, carreira, educação e outros. Além disso, a programação inclui shows de MPB, concertos de música erudita, teatro e cinema, e um curso anual sobre a história de São Paulo. Em 2013, mais de 42 mil pessoas participaram de 220 eventos gratuitos, a grande maioria realizada no Teatro CIEE e em dois auditórios próprios na capital paulista.

O CIEE também edita uma série de publicações gratuitas, como os livros da Coleção CIEE (registro das palestras ministradas em vários ciclos), a série Nossa História (artigos extraídos da aula do curso História), a série Profissões, com guias para auxiliar o jovem na escolha de carreira, entre outros. Todas as publicações estão disponíveis no site www.ciee.org.br.

O CIEE também aposta em projetos culturais. Com a intenção de estimular a leitura e a escrita, promove, junto com a Academia Brasileira de Letras (ABL), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), três prêmios literários. Até agora, a cada ano são distribuídos prêmios em dinheiro, além de medalhas e diplomas, aos melhores trabalhos. Criado em 1990, já houve 41 concursos.

Uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, o prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação-Ruy Mesquita é concedido anualmente a um educador que tenha prestado contribuição destacada ao ensino e ao desenvolvimento em áreas relevantes do conhecimento. O homenageado é escolhido a partir de uma lista de nomes sugeridos num processo aberto, do qual participam conselheiros do CIEE, integrantes do jornal, professores eméritos anteriores e personalidades dos mundos acadêmico e empresarial.

"Trata-se de uma justa homenagem à figura hoje insuficientemente lembrada do educador", afirma Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho de Administração do CIEE e da comissão julgadora do prêmio. "Para reforçar o reconhecimento, a entrega da láurea e do troféu ocorre exatamente no Dia do Professor (15 de outubro), uma data quase esquecida no calendário das comemorações nacionais."

A primeira premiada, em 1997, foi a antropóloga e professora Ruth Cardoso, que idealizou o programa Comunidade Solidária. O mais recente premiado, o 17º, em 2013, foi William Saad Hossne, reconhecido por sua atuação numa área interdisciplinar da Bioética, que reúne a Biologia, as Ciências da Saúde, a Filosofia e o Direito, e estuda a ética em pesquisas puras ou aplicadas, que envolvem a vida humana e animal. /CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA