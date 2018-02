Feldmann permanecerá em Esportes Com a promessa do prefeito Gilberto Kassab (DEM) de que será o "curinga" de sua equipe no segundo mandato, o secretário municipal de Esportes, Walter Feldmann, de 54 anos, vai permanecer na pasta no primeiro semestre de 2009. Feldmann, principal cacique do PSDB que defendeu a candidatura de Kassab, era cotado para assumir a Coordenação de Subprefeituras, que continuará com o tucano Andrea Matarazzo. A permanência de Feldmann e de Matarazzo é uma estratégia do prefeito para não criar conflitos com a cúpula do PSDB no início do segundo governo.