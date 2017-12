Feliciano critica petista por declaração sobre brasileiro executado

SÃO PAULO - Rivais habituais nos debates na Câmara dos Deputados, Marco Feliciano (PSC) e Maria do Rosário (PT) têm posições diferentes também sobre o brasileiro Marco Archer, executado na Indonésia no último sábado, 17. Maria do Rosário escreveu neste domingo, 18, em seu Twitter que Archer não era herói , declaração que foi chamada de "cruel e estúpida" por Feliciano na manhã desta segunda-feira, 19.

"Fosse eu ou Rachel Sheherazade a falar a mesma coisa e o mundo petista nos executaria também. (...) Esquerdopatas são assim, ambíguos, maquiavélicos, cruéis, mentirosos, falsos, arrogantes e insolentes", escreveu Feliciano, citando a jornalista Rachel Sheherazade, famosa por posições polêmicas em relação a temas ligados aos direitos humanos.

Neste domingo, Maria do Rosário havia escrito que era contra a pena de morte e a execução, mas que Archer não deveria ser tratado como herói. "Fui contra execução. Sou contra pena de morte. Mas que interesse há para onde as cinzas serão levadas no Brasil? O sujeito não era herói, era traficante", escreveu a ex-ministra dos Direitos Humanos.

Archer foi executado no sábado após passar mais de 11 anos preso na Indonésia por tráfico de cocaína. A morte do brasileiro causou reações no Palácio do Planalto e no Itamaraty, que afirmou que a pena cria uma "sombra" na relação entre os dois países. A presidente Dilma Rousseff (PT) se disse "consternada e indignada" com a morte.