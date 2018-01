Feminista tira camiseta e é presa em manifestação no Museu do Índio RIO - Uma integrante do grupo feminista Femen foi detida por volta das 11h após tirar a camiseta e invadir a pista sentido centro da Avenida Radial Oeste, onde centenas de manifestantes acompanham a operação da Polícia Militar para retirar os indígenas que ocupam o prédio do antigo Museu do Índio, ao lado do estádio do Maracanã.