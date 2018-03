Feriado antecipa sorteio da Mega-Sena para amanhã

A Caixa Econômica Federal antecipou o sorteio do concurso 1.175 da Mega-Sena para sexta-feira, 30, em razão do feriado do Dia do Trabalho, comemorado no sábado, 1º.

De acordo com a CEF, o prêmio está acumulado e a loteria pode pagar R$ 22 milhões para quem acertar a faixa principal. Com esse valor, seria possível comprar uma frota de cerca de 880 carros populares, ou 4,4 mil motos 125cc. Aplicado na poupança, o rendimento seria de mais de R$ 100 mil por mês.

As outras loterias que costumam ser sorteadas aos sábados - Lotomania, da Dupla Sena, da Timemania e da Quina - também serão sorteadas na sexta.