Feriado antecipa sorteio da Mega-Sena para terça-feira

SÃO PAULO - O sorteio do concurso 1172 da Mega-Sena que seria realizado na quarta-feira, 21, foi antecipado para terça-feira, 20, por causa do feriado de Tiradentes. O prêmio é estimado em R$ 5 milhões.

A data para o concurso 4443-1 da Loteria Federal também foi alterado para amanhã. Os jogos da Quina e Dupla Sena acontecerão no mesmo dia, conforme previsto pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O Caminhão da Sorte está na cidade de Jaciara, em Mato Grosso, onde acontecem os sorteios. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, no horário de Brasília, de terça-feira.

Em razão do feriado, o concurso 1029 da Lotomania foi adiado para quinta-feira, 22. O prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões. A aposta pode ser registrada em qualquer casa lotérica até as 19 horas de quinta-feira.