Feriado começa com acidentes Vários acidentes foram registrados ontem em estradas de todo o País. Em Viana (ES), um Peugeot e um Fiesta bateram de frente no início da tarde de ontem, causando a morte de cinco pessoas. Três crianças que estavam no Fiesta ficaram feridas, uma delas gravemente. Em Minas, o feriado começou com uma série de acidentes. Na rodovia MG-188, na altura de Coromandel, três pessoas morreram e duas ficaram feridas após a colisão de dois carros, na madrugada. Na rodovia Fernão Dias, no sul do Estado, um ônibus bateu contra um automóvel atravessado na pista. Uma mulher morreu e cerca de 20 pessoas ficaram feridas. No início da tarde, outras duas pessoas morreram e três ficaram feridas depois que uma camionete bateu na traseira de um caminhão, na BR-365, próximo a Varjão de Minas. Em Belo Horizonte, sete pessoas foram atropeladas no início da tarde por um carro na calçada da Praça Sete, uma das mais movimentadas da capital. As vítimas foram socorridas e liberadas. Na região de São José dos Campos (SP), 20 pessoas ficaram feridas após o engavetamento de um caminhão, um ônibus e uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, pouco antes das 6 h. O acidente ocorreu no quilômetro 154, sentido capital. FABIANA CIMIERI, OSWALDO FAUSTINO E RAYDER BRAGON