Feriado de 7 de Setembro vai ser de sol e calor em São Paulo

Uma grande massa de ar quente e seco predomina sobre São Paulo nesta quinta-feira, 6, e impede a formação de nuvens carregadas sobre todas as regiões do Estado. Nos próximos dias, o ar quente e seco ainda predomina, por isso o ferido vai ser de sol e calor na capital paulista. Até domingo, 9, o sol aparece forte e não há expectativa de chuva. A temperatura continua elevada e pode chegar aos 29 graus nesta quinta, aos 30 graus na sexta e aos 28 graus no domingo. A massa de ar quente e seco predomina sobre o País, fazendo com o sol brilhe forte na maior parte das áreas, sem previsão de chuva e com muito calor. A temperatura pode chegar aos 34 gruas no Rio de Janeiro nesta quinta, aos 37 graus em Teresina e aos 31 graus em Fortaleza. Uma frente fria em alto-mar causa aumento de nuvens e pancadas de chuva no centro-sul gaúcho, principalmente a partir da tarde desta sexta. A umidade que vem do mar também causa pancadas de chuva no norte do Rio de Janeiro, no litoral do Espírito Santo e no leste nordestino - desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. O calor e a alta umidade do ar causam pancadas de chuva no oeste do Acre, no Amazonas, no norte e no noroeste do Pará, no Amapá e em Roraima.