Feriado de SP deve levar até 380 mil veículos ao litoral Entre 260 mil e 380 mil veículos deverão se dirigir à Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, durante o feriado de aniversário da cidade de São Paulo, segundo previsão da concessionária Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes. A contagem se inicia às 0h desta quarta-feira, 24, e vai até às 24 horas de domingo, 28. A Operação Descida (7x3) deve ser implantada a partir das 17 horas desta quarta, quando a descida será feita pelas duas pistas da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já os motoristas que seguirem do litoral em direção à capital deverão utilizar a pista norte da Imigrantes. A concessionária planeja alternar a operações descida e normal (5x5) ao longo dos dias até sábado. Por exemplo, na quinta, a Operação Descida vai funcionar das 6 às 16h; já entre as 17 e 24 horas, estará em vigor a operação normal. Para facilitar o retorno do feriado, a Ecovias vai implantar a Operação Subida (2x8) também de forma alternada, a partir das 20h de sábado (dia 27). No esquema 2x8, as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta são destinadas aos veículos que seguem ao planalto, enquanto a pista sul da Anchieta fica à disposição dos motoristas com destino ao litoral. Rio-Santos A expectativa da Dersa é de que o tráfego aumente em média 30% nas rodovias administradas pelo Estado de São Paulo. Na Rodovia Litorânea (SP-55), que compreende um trecho da Rio-Santos, são esperados 249 mil veículos. Para evitar congestionamento, o acostamento será liberado ao tráfego no trecho entre a Mogi-Bertioga e a Riviera (do km 212 ao 214) caso seja necessário. A operação especial da Dersa para o feriado também começa amanhã. O departamento divulgou que os horários de maior movimento devem ocorrer: das 15h de amanhã (24) às 2h da quinta-feira; das 7h às 16h de quinta, e das 15h às 24h da sexta-feira. No retorno, os usuários devem evitar as rodovias entre as 12h e 24h de domingo. Rodovias federais e estaduais Cerca de 360 mil veículos devem circular pelos dois sentidos das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, durante o feriado do Aniversário de São Paulo, entre quarta e domingo. O movimento deve se intensificar em direção ao interior a partir das 16 horas de quarta e também entre às 6 e 14 horas de quinta. Já no retorno à capital, o fluxo deve aumentar a partir das 15 horas de domingo. Pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, a estimativa da concessionária Autoban é de que cerca de 636 mil veículos circulem, no período de quarta a domingo. Em direção ao interior, os motoristas devem evitar os horários entre 15h e 20h na quarta, e nos períodos das 07 às 12h e das 16 às 20h na quinta. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 15h e 22h de domingo. Pela rodovia federal Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, os motoristas devem encontrar movimento tranqüilo, sem congestionamentos no feriado. A previsão da concessionária NovaDutra, é de que cerca de 185 mil veículos devem deixar a capital paulista entre quarta e quinta-feira. Colaborou Solange Spigliatti