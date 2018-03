Feriado deve provocar saída de 1,3 mi veículos de SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que cerca de 1,3 milhão de veículos deixem a capital paulista no feriado prolongado do Dia da Independência, na sexta-feira. A CET aconselha aos motoristas que programem suas viagens e evitem viajar entre 14 e 22 horas de quinta-feira e domingo, e das 8 às 13 horas de sexta e segunda. A CET realizará a Operação Estrada, onde serão monitorados principalmente os acessos às rodovias e as regiões próximas aos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Guinchos serão colocados em pontos estratégicos nos principais corredores da cidade e no entorno das estradas.