Feriado deve ser de sol na capital e no litoral de São Paulo O feriado na capital paulista será de sol com possibilidade de chuva, como em boa parte do País. No Litoral Norte Paulista, onde são esperadas 500 mil pessoas, a previsão é de tempo bom. De acordo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) as temperaturas se elevam e o feriado será de calor e pancadas isoladas de chuva à tarde, com máximas entre 30 e 32 grau nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Quem viajar para o interior de São Paulo também vai contar com o clima característico do verão: calor e chuvas no período da tarde. No sábado o céu ficará encoberto e na região centro-oeste do Estado, como na cidade de Bauru, onde a temperatura vai variar de 20 a 26 graus. Quem preferir ficar na capital vai enfrentar tempo semelhante: sol entre nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas estarão em declínio no interior paulista a partir de sábado e também em Minas Gerais e Espírito Santo. No leste paulista, sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro o sol também se alterna com períodos curtos de chuva no sábado e domingo. No Nordeste do País tempo bom com sol, calor e possibilidade de chuva, principalmente no norte do Ceará, leste da Paraíba e norte e leste do Rio Grande do Norte. Nas outras regiões do Nordeste sol entre nuvens e calor. "A zona de convergência do Atlântico Sul ainda atua e traz umidade, o que provoca chuva", explica a meteorologista Alana Pontes. Na região Sul sol entre nuvens e períodos de chuva, principalmente no leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Há previsão de temporais nas regiões centro-oeste dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sábado em toda região sul a previsão dos meteorologistas é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, com temperaturas amenas.