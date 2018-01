Feriado já registra 27 mortes em rodovias de SP A violência nas estradas estaduais de São Paulo já provocou a morte de 27 pessoas neste feriado prolongado de Corpus Christi. Os números são da Polícia Rodoviária Estadual que registrou ainda 466 acidentes desde o meio-dia da quarta-feira até a meia-noite de ontem. Setenta e uma pessoas ficaram feridas com gravidade. A Concessionária NovaDutra, que administra a Rodovia Presidente Dutra, registrou da zero hora de quarta-feira até as 10 horas de hoje 74 acidentes, com 38 feridos e quatro vítimas fatais. Acidente com ônibus na Anhanguera Um grave acidente com ônibus de turismo deixou um morto e 16 passageiros feridos esta madrugada no km 260 da Via Anhanguera, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do ônibus, José Reinaldo dos Santos, da empresa Santa Catarina de Uberaba (MG) perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão. Dos 30 passageiros do ônibus, 11 sofreram ferimentos leves e cinco ferimentos graves. As vítimas estão internadas nos hospitais de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Ribeirão Preto. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. O ônibus saiu de Uberaba e seguia para São Paulo.