Feriado pode aumentar abstenção Convocados para votar no segundo turno para presidente e em alguns Estados para governador no próximo dia 31, eleitores poderão faltar na eleição para viajar e aproveitar o feriado de Finados que, emendado, será de 4 dias, aumentando a abstenção eleitoral. No caso dos que trabalham em órgãos públicos, a folga pode ser de quase uma semana, já que em 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público.