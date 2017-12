Feriado prolongado terá chuva e queda de temperatura recorde em partes do País

São Paulo, 27 - Chove no feriado do Dia do Trabalho em grande parte do País e a previsão é de queda de temperaturas chegando à mínima de 3ºC no sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o final de semana prolongado terá precipitações nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte.

Até a próxima terça-feira, 1, ocorre um avanço da onda de frio, a queda de temperatura mais intensa deste ano. A previsão é de mínima entre 3ºC e 6ºC em boa parte da região sul. Já no Mato Grosso e no oeste de São Paulo, os termômetros marcarão entre 6ºC e 9ºC. Índices de 9ºC e 12ºC em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e entre 12ºC e 15ºC em partes de Rondônia e Acre.

No Nordeste, também deve fazer frio, conforme informações da Somar, em boa parte da Bahia nas próximas madrugadas. A mínima deve oscilar entre 12ºC e 15ºC em boa parte do Estado.

No Norte, as chuvas fortes concentram-se sobre o norte e oeste da Região, atingindo sobretudo o Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Por outro lado, em boa parte do Nordeste, o fim de semana prolongado será de tempo seco e ensolarado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta sexta-feira, 27, podem ocorrer temporais no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, de acordo com o Climatempo. No estado de São Paulo, ainda há condições de chuva ao longo do dia, principalmente nas áreas do leste do Estado - que incluem a Grande São Paulo, o litoral, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. Contudo, o risco de temporais hoje é menor.

No fim de semana, novas áreas de instabilidade se formam na capital paulista conforme dados do Climatempo. No sábado, 28, a chuva volta com força no Paraná, em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul. No domingo, 29, as novas áreas de instabilidade podem provocar chuvas fortes outra vez no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Todas estas áreas ficam em alerta para o risco alagamentos e deslizamentos de terra.