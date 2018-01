Feriado segue com sol e possíveis pancadas de chuva em SP O ar frio polar finalmente se afastou de São Paulo deixando os dias frios para trás. A partir desta quarta-feira, 15, feriado da Proclamação da República, a temperatura sobe, mas as pancadas de chuva devem voltar a acontecer no período da tarde, de acordo com previsão da agência Climatempo. Na capital e no litoral, os termômetros nesta quarta devem chegar aos 26 graus. Para o interior do Estado, a máxima pode chegar até aos 31 graus. Apesar da volta das pancadas de chuva, elas devem ser rápidas. Nos próximos dois dias e no fim de semana, o Estado de São Paulo terá mais sol e calor com pancadas de chuva à tarde. Na capital, por exemplo a temperatura vai aumentar gradativamente e no domingo deve chegar aos 30 graus. "No próximo sábado, uma frente fria passa pelo litoral de São Paulo, mas não fecha o tempo no Estado", diz a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.