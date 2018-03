Feriado tem mais mortos neste ano

O feriado prolongado de Corpus Christi deste ano foi mais violento nas estradas estaduais paulistas, quando comparado a 2008. Dados do Comando de Policiamento Rodoviário e da Secretaria de Estado dos Transportes mostram que houve 60 mortes entre quarta-feira e domingo, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado - entre 21 e 25 de maio. Na ocasião, foram registradas 50 mortes. Também aumentou o número de motoristas autuados por dirigir embriagados. Foram 70 nos cinco dias de operação ante 42 no ano passado. O número de acidentes ficou praticamente estável, passando de 1.164 para 1.168. A Secretaria dos Transportes, no entanto, faz um cálculo diferenciado em seu balanço sobre vítimas fatais e acidentes em operações especiais. Além dos números absolutos, são levados em conta a extensão das rodovias e o volume de veículos que passam por elas. Dessa forma, houve redução de 20% no número de acidentes este ano. O Índice de Acidentes (IA) foi de 0,8 neste feriado e de 1,0 no ano passado. O índice de mortos também apresentou redução, passando de 4,4 para 4,2. As rodovias federais paulistas apresentaram uma redução de 50% no número de mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registradas três vítimas fatais: duas na Rodovia Fernão Dias e uma na Presidente Dutra. O primeiro acidente fatal foi a queda de um motociclista na Dutra, em Guarulhos. Ontem, um ciclista morreu ao ser atingido por uma carreta na Fernão Dias, perto de Mairiporã. A última morte foi também na mesma rodovia, quando uma pessoa caiu de um carro em movimento perto de Atibaia. No período equivalente de 2008, houve seis mortes nas federais. O número de acidentes foi exatamente o mesmo em relação ao período anterior: 120. Por outro lado, a quantidade de feridos subiu 20%, passando de 45 para 54. Segundo especialistas, um dos efeitos da lei seca é reduzir a gravidade dos acidentes e, por isso, em muitos casos, as mortes são reduzidas, embora a quantidade de acidentes permaneça inalterada ou apresente alta. MINAS As rodovias federais de Minas Gerais registraram uma grande alta nos acidentes durante o feriado. Segundo a PRF, foram 353 neste ano, ante 130 do período equivalente em 2008. A quantidade de vítimas fatais, no entanto, caiu de 22 para 16. Um dos acidentes mais graves aconteceu na madrugada de domingo na BR-381, nas proximidades da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, região central de Minas Gerais. Um menino de 6 anos morreu e pelo menos outras 30 pessoas ficaram feridas. Segundo a PRF, por volta de 3h30, um ônibus desgovernado caiu em uma ribanceira de cerca de 25m. A PRF suspeita de falha mecânica no veículo, que havia saído de Guarapari, no Espírito Santo. NÚMEROS 20% de aumento no número de mortos nas rodovias paulistas neste ano 1.168 acidentes ocorreram nas estradas estaduais paulistas 50% a menos de mortos nas estradas federais