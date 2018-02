Feriado vai ser de sol, mas frente fria chega no domingo Nesta sexta-feira, 20, São Paulo vai ficar com sol durante todo o dia e a temperatura pode chegar aos 28 graus na capital. O calor e a umidade podem formar nuvens, causando pancadas de chuva rápida na maior parte do Estado, mas a capital não deve ter chuva forte. No sábado, 21, o sul do Estado deve continuar com tempo seco, mas as demais áreas têm sol e pancadas de chuva à tarde. A temperatura não deve passar dos 28 graus no sábado, feriado de Tiradentes. No domingo, a temperatura cai um pouco e não deve passar dos 27 graus, já que uma frente fria avança pelo mar e chove até o fim do dia em todas as áreas. País Nesta sexta, o sol aparece entre nebulosidade e a partir da tarde chove rapidamente em quase todo o Sudeste, no norte do Paraná e em grande parte do Centro-Oeste. No leste e no norte do Nordeste e em todo o Norte o ar quente e úmido forma muitas nuvens, mas mesmo assim faz sol, onde deve chover forte. Manaus tem máxima de 33 graus nesta sexta e São Luís pode chegar a 31 graus. No sul de Mato Grosso do Sul, no leste de São Paulo e na faixa entre o norte de Minas Gerais e o sertão do Ceará, o ar seco predomina, com tempo firme. As demais áreas do Sul têm sol e apenas aumento de nebulosidade.