Feriado violento nas estradas de SP O balanço parcial do feriado prolongado de Corpus Christi já tem um saldo violento nas estradas. De quarta-feira até meia-noite de ontem morreram 24 pessoas nas estradas estaduais e federais do Estado de São Paulo, sendo 22 mortes nas rodovias estaduais e 2 nas federais. Ocorreram 378 acidentes (317 nas estradas estaduais e 61 nas federais) , com 192 feridos: 169 nas estradas estaduais e 23 nas federais. Os números são das Polícias Rodoviárias Estadual e Federal.