Férias escolares em Miami? Temos dicas para todos os bolsos

A praia de Sunny Isles, na altura da Collins com a Rua 163, é um dos segredos guardados a 7 chaves pelos seus residentes. Tem diversão para todos os bolsos, todas as idades, dependendo dos gostos, tempo e dinheiro disponíveis. Já a última dica, e mais cara, é de um novo restaurante em Miami que está dando o que falar - pela beleza, vista e badalação. Está podendo arcar? Não deixe de conhecer.

Aqui vão dicas de como aproveitar um dia no paraíso, de $ a $$$.

1. $ - Praia custo zero! Ou quase nada. Só comprar cadeira, guarda-sol e um "cooler", recipiente para gelo, bebidas, e guloseimas ou sanduíches, numa loja como CVS, Walgreens, Walmart ou Kmart, em promoção nesta época, ou levar uma esteira, e está preparado. Em Sunny Isles Beach, na altura da rua 163 com a Collins, a praia é calma, ambiente familiar e sossegado. Vale a pena. Fica na frente do hotel Newport Beachside Hotel & Resort, que oferece fácil acesso ao banheiro da piscina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. $$ - Para quem gosta de pescar, vale a pena conhecer ao lado o "Pier Park". A entrada custa US$ 5, mas com uma pequena grelha portátil, se pode fazer um almoço fresquíssimo na praia. A vista é deslumbrante.

3. $$$ - Está buscando um programinha gastronômico, num ambiente descontraído, com vista para o mar? O Beach Bar @ Newport Pier, convenientemente localizado ao lado do píer de pescaria, em cima da areia, é uma grande pedida para almoço, happy hour ou jantar. Aberto das 11h - 24h diariamente, tem um cardápio extenso e variado, desde ostras (US$ 27/1 dúzia) a hambúrguer com batata frita (US$ 13), ou sushi e sashimi - "Bento Box" (US$ 15). Não é baratinho, mas, podendo, é tudo muito fresco e saboroso, e a vista vale a pena. A carta de vinhos é ampla, com preços razoáveis, e o bar oferece até caipirinha de açaí com cachaça Leblon.

4. $$$$ - Já para a família que quer um dia de praia com mais conforto, a opção é alugar do hotel Newport Beachside uma espreguiçadeira (US$ 10) e um guarda-sol (US$ 25), ou uma cabaninha para duas pessoas (US$ 60). Pode pedir comida do Beach Bar @ Newport Pier ou um drink do bar do hotel na piscina e desfrutar de mordomia com tranquilidade. A poucos passos aluga-se também Jet Ski.

5. $$$$$ - Para finalizar, para quem não busca tranquilidade, e não se importa em esbanjar um pouquinho, a maior novidade da temporada é o River Yatch Club, restaurante e iate clube elegantíssimo no coração de Miami. Abriu há três meses no Miami River District. Pura sofisticação, vários ambientes deslumbrantes, gente bonita, iates luxuosos atracando à sua frente, perfeito para badalação e ver e ser visto - e uma vista extraordinária. O menu tem de tudo, do bom e do melhor. Só prepare o bolso.

Serviço:

Beach Bar @ Newport Pier

16501 Collins Avenue, Sunny Isle Beach, Florida 33160

+ 1 (305) 957-1110

http:// beachbarnewportpier.com

Aberto: 11h - 24h diariamente

River Yatch Club

401 SW 3rd Avenue, Miami, FL 33130

+ 1 (305) 200-5716

https://riveryachtclub.com/about/

Aberto: 11h30 - 2h, almoço e jantar de quarta a domingo (fechado segunda e terça)

Twitter @chrisdelboni