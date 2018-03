Ferido em deslizamento continua internado O operário Antonio Pedro da Silva Carvalho, que ficou soterrado em um deslizamento de terra na terça-feira, permanece internado no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele trabalhava na unidade Capão Redondo da Fábrica de Cultura, na zona sul, projeto do governo estadual. O estado de Carvalho é estável, mas ele permanece em observação por causa de dores na coluna. O outro homem que ficou soterrado, Edilson Borges Ferreira, recebeu alta na manhã de ontem. O operário Daniel da Silva morreu no acidente. A Secretaria de Estado da Cultura informou que os operários trabalhavam na construção de muro de contenção quando a terra cedeu.