Feridos em acidente que deixou 15 mortos continuam internados no PR

CURITIBA - Um desastre entre uma van e um caminhão carregado com madeira e maconha, causou a morte de 15 pessoas na madrugada desta terça-feira, 12, no Paraná. Nesta tarde, continuavam internados em estado grave no Hospital São Vicente de Paulo, em Guarapuava, no Paraná, Odineu Luiz Gonçalves, 25, e Vladimir Fernandes, 15. Eles foram os dois únicos sobreviventes do acidente ocorrido às 3 horas no quilômetro 482 da rodovia BR-277, em Nova Laranjeiras.

Até o início da noite os dois permaneciam na UTI do hospital sob risco de morte e são moradores de Ponta Grossa. Os corpos dos mortos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel (PR).

A tragédia envolveu um caminhão modelo Volkswagen com placas de São Paulo e uma van da empresa SVR de Castro, com 15 passageiros. O motorista do caminhão, José Antônio Timóteo da Silva morreu a caminho do hospital e Sergio da Rosa, que dirigia a van, morreu no instante da batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia na direção de Foz do Iguaçu para Curitiba e invadiu a pista contrária. Por causa do acidente, a pista chegou a ficar interditada por cerca de oito horas.

Logo após o acidente, porém, a polícia descobriu que o caminhão não transportava apenas madeira,mas também maconha e objetos contrabandeados, muitos deles colocados entre as toras de madeira. Alguns desses objetos foram saqueados por índios que vivem na aldeia Rio das Cobras, na região de Guaraniaçú. Já a maconha - segundo levantamento preliminar eram cerca de 300 quilos - foi levada para o posto policial. No meio da tarde, representantes da Funai estiveram reunidos com os chefes indígenas e grande parte da mercadoria foi devolvida.

Segundo a lista oficial divulgada pelo IML de Cascavel morreram: Bernadete Prestes da Silva, Marta Ivonete Favarin Silva,Raquel Souza de Almeida,Milton Everson Lopes, Valdecir Rodrigues,Carlos Francisco Zaremba,Mizael Oliveira Silva,Jonathan Alves Gonzaga,Oséias Alves da Silva,Fernando Rodrigo Fernandes Lopes,José Ari Callaça,Jhonathan dos Santos Amâncio,Cleverson da Rosa,Daniel Rodrigo Fernandes e José Antonio Timóteo da Silva.