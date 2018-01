Feridos em acidente que matou 33 na BA são transferidos para PE

Os 13 feridos no acidente que envolveu três veículos e deixou 33 mortos em rodovia na Bahia começaram a ser transferidos neste domingo, 4, para Pernambuco. De acordo com informações do Hospital de Jequié, onde as vítimas foram internadas, uma pessoa foi transferida pela manhã e outras duas devem seguir durante a tarde em UTI aérea para Recife.

A partir de amanhã, devem ser transferidos mais quatro pacientes. Entre os cinco restantes, três têm previsão de alta, um está estável e o outro está em estado grave, sem condições de transferência.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado, 3, na BR-116. As vítimas estavam dentro de um ônibus que transportava irregularmente trabalhadores rurais. Eles eram cortadores de cana que retornavam da região Centro-Oeste do país para a cidade de Buíque, em Pernambuco.