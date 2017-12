Fernandinho Beira-Mar chega ao ES para julgamento Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, traficante de drogas acusado de assassinatos, está desde às 0h10 desta sexta-feira, 2, nas dependências da Polícia Federal no Espírito Santo e deverá ouvir testemunhas de acusação contra ele, em um processo que corre em segredo de justiça. Beira-Mar, que estava no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, foi transportado de avião. Segundo sua defesa, Beira-Mar alegou que constitucionalmente teria o direito de presenciar o depoimento de testemunhas de acusação. Ele foi transportado em avião especial e com vários policiais federais, sob vigilância de vários policiais federais. Depois do depoimento, deverá seguir de volta para Catanduvas. A Policia Federal manteve sob sigilo os detalhes do itinerário e os horários de chegada do traficante. O processo para o qual está marcado o interrogatório está sob segredo de Justiça. Beira-Mar, é considerado um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina, tanto que foi o primeiro preso a ser transferido para o recém-inaugurado presídio federal de Catanduvas. Ele foi preso em 2001, na Colômbia, onde estava foragido sob a proteção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).